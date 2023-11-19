Soykırımcı İsrailin yalanları her gün bir bir patlamaya devam ediyor. Son olarak Netanyahunun Başdanışmanı Mark Regev, 7 Ekimde başlayan Aksa Tufanı Operasyonundaki yanmış ceset yalanını itiraf etti. Hamaslıların öldürdüğü siviller diyerek paylaştıkları yanmış cesetlerin, Hamaslılara ait olduğunu söyledi. Regev, 1400 kaybımız olduğunu söylemiştik ve şimdi bunu 1200 olarak düzelttik. Bir hata yaptık. Cesetler öyle kötü yanmıştı ki bizlere ait olduğunu zannetmiştik ancak sonradan anladık ki onlar aslında Hamaslıların cesetleriydi. ifadelerini kullandı. Öte yandan İsrail medyasından konuya ilişkin çarpıcı iddialar geldi. Haaretz Gazetesi, 7 Ekimdeki saldırılara ilişkin yayınladığı haberde, 7 Ekimde, festival alanındaki sivilleri İsrail askeri helikopteri vurdu ifadelerine yer verdi.