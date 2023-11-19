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İsrail medyasından çarpıcı itiraf: 7 Ekim'deki festivalde sivillere İsrail helikopteri ateş açtı / 18.11.23

İsrail medyasından çarpıcı itiraf: 7 Ekim'deki festivalde sivillere İsrail helikopteri ateş açtı / 18.11.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

İsrail medyasından çarpıcı itiraf: 7 Ekim'deki festivalde sivillere İsrail helikopteri ateş açtı / 18.11.23

Takvim 02:29
02

A Milli Futbol Takımı'mız Berlin'de Almanya'yı mağlup etti! İşte maçta yaşananlar... / 18.11.23

Takvim 02:30
03

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Almanya dönüşü uçakta önemli açıklamalar / 18.11.23

Takvim 02:53
04

Milyonlara torba yasa: Emeklinin kök maaşına kademeli zam gelecek I Refah payı ile artış yüzde 50'yi bulacak!

Takvim 02:02
05

Başkan Erdoğan'dan 50+1 çıkışı: Değişmesi konusunda aynı fikirdeyim isabetli olur | Yeni anayasa mesajı / 18.11.23

Takvim 02:13
06

Başkan Erdoğan'ın "İsrail sende atom bombası nükleer bomba" var sözleri sonrası liste ortaya çıktı: 9 ülke 12 bin 512 savaş başlığı / 18.11.23

Takvim 02:56
07

Katil İsrail'in Gazze soykırımın gölgesinde 6. Cuma! Soykırımcılardan Mescid-i Aksa'da yaşananları aktaran Türk medyasına saldırı / 18.11.23

Takvim 02:26
08

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Almanya'da dünyaya çok net mesaj! "İsrail yalanı çok iyi söyler" / 18.11.23

Takvim 02:15
09

Meral Akşener'den "ittifak için baskı yapılıyor" itirafı: Psikolojik harple karşı karşıyayız / 18.11.23

Takvim 03:05
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