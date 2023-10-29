Gazze’de el-Ehli Baptist Hastanesi’ni hedef alarak saniyeler içinde yüzlerce kişiyi katleden İsrail, yeni bir hastane saldırısının kılıfını hazırlıyor. Gazze’nin en büyük hastanesi olan Şifa Hastanesi’nin Hamas’ın gizli üssü olduğunu iddia eden İsrail, Hamas’ın hastanenin altında olduğunu iddia ettiği sözde cephanelikleri, depo alanlarını gösteren bir illüstrasyon yayımladı. Hamas İsrail’in iddialarını reddederken içinde 50 bin kişinin yer aldığı hastanenin hedef olduğuna yönelik uyarıda bulundu.