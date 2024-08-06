İsrail’den Akdeniz’i karıştıracak hamle geldi. İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, ülkenin saldırıya uğraması durumunda İsrail Hava Kuvvetleri ve Atina ile Larnakadan deniz desteği arayabileceğini açıkladı. Regev’in açıklamasının ardından akıllara Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 Temmuz’da KKTC dönüşü yaptığı açıklamalar geldi. Başkan Erdoğan GKRY ve Yunanistan’ı İsrail’e destek vermemeleri konusunda uyarmış ve “Gerekirse deniz üssü ve deniz yapılarını Kuzeyde yaparız. Bizim de denizimiz var.” şeklinde konuşmuştu.