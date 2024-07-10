Gazzede soykırım suçu işleyen İsrail yine bir katliama imza attı. İsrailin Gazze Şeridinin Han Yunus kentinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulun kapısına düzenlediği saldırıda Çok sayıda Filistinli öldü. Dışişleri Bakanlığı İsraile sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamadai İsrail’in Filistin halkını topyekun yok etmeyi amaçladığının somut birer kanıtıdır. İsrailli yetkililer, insanlığın tüm değerlerini ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu eylemlerinden ötürü kanun önünde hesap vereceklerdir. ifadelerine yer verildi.