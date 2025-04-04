İsrail Suriye’de başkent Şam, Hama ve Humus’u hedef aldı. Suriye resmi haber ajansı SANA İsrail’in, başkent Şam’da bilimsel araştırma merkezinin yakınlarını ve Suriyenin Hama kentindeki havaalanını hedef aldığını bildirdi. Humus ve Şam’da askeri tesislerin hedef alındığı bildirildi. HTŞ’nin Dera’da İsrail ordusu ile sıcak çatışmaya girdiği belirtildi. Öte yandan İsrailli bir yetkilinin ise saldırının Türkiyeye mesaj olduğunu söylediği belirtildi. İsrail basını bugün Türkiye’nin Suriye’deki hamlelerine karşı uygulanacak politikaya dair toplantı düzenleneceğini iddia ederken saldırının zamanlaması dikkat çekti. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrailin Türkiyenin Suriye, Lübnan ve diğer bölgelerde oynadığı olumsuz rolden endişe duyduğunu söyledi. Savunma Bakanı Yisrael Katz ise Ahmed Şara liderliğindeki yeni Suriye yönetimini düşman güçlere topraklarında izin verirse, bedel ödetecekleri ifadesiyle tehdit etti.