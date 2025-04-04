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İsrail’den Suriye’ye saldırı: Tel Aviv "Türkiye'ye mesaj" dedi! HTŞ Dera’da IDF ile çatışıyor / 04.04.25

İsrail’den Suriye’ye saldırı: Tel Aviv "Türkiye'ye mesaj" dedi! HTŞ Dera’da IDF ile çatışıyor / 04.04.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

İsrail’den Suriye’ye saldırı: Tel Aviv "Türkiye'ye mesaj" dedi! HTŞ Dera’da IDF ile çatışıyor / 04.04.25

Takvim 05:15
02

Üç Kağıtçı'nın Satılmış Ağa'sı Ali Şen'in kızı Hercai'nin yıldızı çıktı! Şener Şen'in sır gibi sakladığı kardeşi... / 04.04.25

Takvim 02:02
03

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan A Haber'de "boykot" tepkisi: Millet tuzağı bozdu

Takvim 03:25
04

CHP'nin boykot çağrısı vatandaşın adaletine tosladı! Kart harcamaları 2 Nisan'da iki katına çıktı

Takvim 06:01
05

Çin’de öfke Avrupa’da dehşet! Trump vergileri duyurdu hisseler çakıldı: O markalarda büyük düşüş / 04.04.25

Takvim 05:16
06

CHP'li Özgür Özel'in boykot çağrısı karşılık bulmadı tüm Türkiye ATV izledi! Emsal maçları geride bıraktı / 04.04.25

Takvim 06:21
07

Cinsel taciz yalanı… Emniyet hareke geçti! Berna Laçin, Melek Mosso, Yekta Kopan… / 04.04.25

Takvim 02:15
08

Kurultaya 3 kala son kulisler! Veli Ağbaba'dan CHP'ye "Özel" dizayn | Blok liste dayatmasına TAKVİM'de isyan etti: Çarşaf liste esastır / 04.04.25

Takvim 06:15
09

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini kabul etti! "Sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz" / 04.04.25

Takvim 02:31
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