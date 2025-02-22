İsrail Hamas’ın dün teslim ettiği 4 rehinenin birinin cenazesinin belirtilen kişi olmadığını iddia etti. Ateşkeste ikinci aşamaya geçilmesi beklenirken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise yanlış ceset iddiasını öne sürerek ateşkesi geciktirmeye çalışıyor ve bir yandan da Hamas’ı anlaşmayı ihlal etmekle suçluyor. Öte yandan Hamas, yarın serbest bırakılacak rehinelerin listesini paylaştı. Filistinli Mahkumlar Medya Ofisi ASRA, Hamasın altı İsrailli tutukluyu serbest bırakmasının ardından İsrailin yarın toplam 602 Filistinli tutukluyu serbest bırakmasının beklendiğini bildirdi.