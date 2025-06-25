İsrailin 13 Haziranda İrana karşı başlattığı savaşı sadece füze atarak değil eş zamanlı olarak Hamaneye yakın üst düzey isimleri arayıp tehdit ederek de yaptığı öğrenildi. Tel Avivin Yıldırma kampanyasıyla ilgili ortaya çıkan ses kaydında İsrailli yetkilinin Farsça konuşarak İranlı generali ailesi ve kendi canıyla tehdit ettiği görüldü. Konuyla ilgili takvim.com.trye açıklamalarda bulunan uzman isimler İsrailin amacının askeri değil istihbari ve psikolojik harp amaçladığını bu şekilde de hedefinin rejim değişikliği olduğunu söyledi.