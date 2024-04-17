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İsrail'e ihracat kısıtlaması genişletildi! Ticaret Bakanlığı duyurdu... 3. ülkelerin ürününe bile geçit yok

İsrail'e ihracat kısıtlaması genişletildi! Ticaret Bakanlığı duyurdu... 3. ülkelerin ürününe bile geçit yok

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

İsrail'e ihracat kısıtlaması genişletildi! Ticaret Bakanlığı duyurdu... 3. ülkelerin ürününe bile geçit yok

Takvim 02:17
02

'Teröristan' hayali kuranlar sarı torbalık oluyor! Gara'ya hava harekatı / 17.04.24

Takvim 01:46
03

Dünya diken üstünde çare Türkiye! Rusya'dan İstanbul ve Karadeniz vurgulu müzakere sinyali: ABD'den "Ankara arabulucu olsun" ricası / 17.04.24

Takvim 03:42
04

Soykırım kabinesinde Gazze krizi: Katiller birbirine düştü! Netanyahu devre dışı bırakmaya çalışıyor: Gallant ve Gantz 10 yıldır konuşmuyor / 17.04.24

Takvim 02:59
05

Başkan Erdoğan'dan CHP'nin Antalya ve Beşiktaş tutumuna tepki: Güya adalet adına Van'a koşanlar... / 17.04.24

Takvim 03:38
06

DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan'dan Rum basınında 'terör örgütüyüz' itirafı: Liderimiz Abdullah Öcalan / 17.04.24

Takvim 02:34
07

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yeni karar! Lokanta ve kafelerdeki KDV suistimaline önlem! KDV artışı oldu mu?

Takvim 06:32
08

Başkan Erdoğan'dan öğretmen ataması müjdesi! Özgür Özel'in randevu talebine flaş yanıt / 17.04.24

Takvim 03:16
09

Galatasaray'ın zirve yarışındaki son 6 hafta performansı göz kamaştırıyor / 17.04.24

Takvim 01:38
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