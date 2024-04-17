9 Nisan 2024ten bu yana İsraile uygulanan ihracat kısıtlaması genişletildi. Ticaret Bakanlığı, kısıtlamaya tabi olan 54 ürün grubundaki 1019 ürünün 9 Nisandan bu yana ihracat tescil işleminin yapılmadığını net bir dille açıkladı. Böylelikle 3. ülkelerin Türkiye üzerinden İsraile ürün göndermesinin önüne geçildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Türkiye Cumhuriyeti olarak ilk günden beri yanlarında olduğumuz Filistinli kardeşlerimizin her zaman her alanda her platformda yanlarında olmaya devam edeceğiz ifadelerine yer verildi.