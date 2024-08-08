Soykırımcı İsraile sosyal kalkan oluşturup küresel vicdanı hiçe sayan METAnın baskıcı ve sansürcü tutumuna tepkiler katlanarak büyüyor. Türkiye dijital faşizme dur deyip Instagrama katalog suçlardan erişim engeli getirdi. Malezya Başbakanının Haniye paylaşımlarını kaldıran META tepkiler sonrası özür dileyip geri adım attı. Öte yandan META, Güney Amerikada üst düzey bir protesto ile karşı karşıya kaldı. Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Barış istiyorsanız WhatsApptan kurtulun diyerek canlı yayında WhatsAppı sildi.