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İsrail'e sosyal kalkan olan sansürcü META'ya küresel tepki! Türkiye dijital faşizme "dur" dedi... Maduro WhatsApp'tan 'kurtuldu' / 08.08.24

İsrail'e sosyal kalkan olan sansürcü META'ya küresel tepki! Türkiye dijital faşizme "dur" dedi... Maduro WhatsApp'tan 'kurtuldu' / 08.08.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

İsrail'e sosyal kalkan olan sansürcü META'ya küresel tepki! Türkiye dijital faşizme "dur" dedi... Maduro WhatsApp'tan 'kurtuldu' / 08.08.24

Takvim 03:17
02

Mama lobisi yine istismar peşinde! 'Köpek Velisi' Buket Özgünlü video çekip para dilendi: Estetik parası mı çıkışmadı?| Vurgun MASAK raporunda / 08.08.24

Takvim 04:07
03

İsrail askerlerinden Filistinli sivillere kan donduran işkence: Cinsel istismar görüntüleri ortaya çıktı / 08.08.24

Takvim 02:20
04

Instagram yasaları ihlal ediyor! Erişim engeli neden getirildi? Batı'da hangi düzenlemeler yapıldı? / 08.08.24

Takvim 07:57
05

Suriye'nin doğusunda 'Aşiret' baharı! Deyrizor'da PKK/YPG'yi vuruyorlar... Teröristlerin imdadına ABD yetişti | Bakan Fidan ne demişti? / 08.08.24

Takvim 03:45
06

Sistemlerin sistemi Gök Vatan'ın yeni bekçisi Çelik Kubbe! Savunmada yapay zeka destekli yeni dönem / 08.08.24

Takvim 06:47
07

İsrail'in taşeronu PKK! Arz-ı Mev'ud sözcülüğüne soyunan elebaşı Duran Kalkan'dan küstah tehdit: Sıra KKTC ve Türkiye'ye gelecek / 08.08.24

Takvim 04:44
08

Instagram ne zaman açılacak? TBMM Dijital Mecralar Komisyonu 'Instagram' gündemiyle toplanıyor! Hüseyin Yayman'dan flaş açıklama | Meta yetkilileri davet edilecek mi? / 08.08.24

Takvim 05:25
09

Milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman Paris 2024'te bronz madalyanın sahibi oldu: LGBT terörüne tepki gösterdi! / 08.08.24

Takvim 02:52
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