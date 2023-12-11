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İsrail'in Gazze'deki soykırımına arka çıkan Almanya'nın özgürlük karnesi kötüleşti / 11.12.23

İsrail'in Gazze'deki soykırımına arka çıkan Almanya'nın özgürlük karnesi kötüleşti / 11.12.23

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150 Bölüm | 06:56:12
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01

İsrail'in Gazze'deki soykırımına arka çıkan Almanya'nın özgürlük karnesi kötüleşti / 11.12.23

Takvim 00:00
02

Sigorta yoksa tazminat var: Sigorta primleri yatırılmayan çalışan kıdem talep edebilir mi? Haklı fesih ile geçerli fesih arasındaki fark nedir?

Takvim 02:58
03

Yatırım turunun bir sonraki durağı İspanya! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten 2 trilyon dolarlık görüşme

Takvim 01:45
04

Türkiye'nin Filistin desteği siyonistleri fena kudurttu! Katil Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'dan alçak 'kürdistan' paylaşımı / 11.12.23

Takvim 02:25
05

ABD halkı da gerçeği biliyor! ABD'liler Biden'ın Gazze'yle ilgili attığı adımları onaylamıyor / 11.12.23

Takvim 01:25
06

Katil İsrail'in işkence ve soykırımda Nazilerden farkı yok! Dövüldüler, numaralarla damgalandılar... / 11.12.23

Takvim 02:04
07

SON DAKİKA I Katil İsrail'den skandal: Gazze’de alıkoydukları ve aralarında bebekli annelerin de bulunduğu 142 kadın esiri hapse attı / 11.12.23

Takvim 00:54
08

Gaziantep FK 1 - 3 Trabzonspor ( MAÇ SONUCU - ÖZET) / 11.12.23

Takvim 02:19
09

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Erken emekli eden 7 formül!

Takvim 01:22
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