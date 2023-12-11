Soykırımcı İsraile destek verenlerin başında gelen Almanyanın karnesi her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Almanyanın insan hakları sicili, Filistin yanlıları ile iklim aktivistlerinin polis tarafından hedef alınmaları ve gösterilerin engellenmesi nedeniyle kötüleşti. CIVICUS Monitor Avrupa ve Orta Asya araştırmacısı Tara Petrovic, Almanya bir zamanlar Avrupada en özgür ülkelerden biriydi. Şimdi ise Almanya, iklim aktivizmine karşı AB genelindeki baskılara öncülük ediyor. değerlendirmesinde bulunarak, Almanyanın özgürlükler notunun kırılmasının bu ülke ve kıta için gidişatı değiştirmeleri konusunda bir uyarı alarmı olması gerektiğini vurguladı.