Gazze’de haftalardır soykırım uygularken elektriği ve interneti keserek Filistinlilerin sesini dünyaya duyurmasını engelleyen, Batı basınını istediği gibi yönetip sosyal medya platformlarında Filistin’e yönelik her türlü sansürü uygulayan İsrail, kara propagandasına yapay zekayı da dahil etti. Ücretsiz bir ChatGPT uzantısı olan OpenAI, Filistin ile ilgili içeriklerin çevirisini yapmıyor, ayrıca, Türkçe’ye çevrilmesi için komut verilen her metne aynı cevabı veriyor: “Hamas, ABD, Avrupa Birliği, İsrail ve diğer birçok ülke tarafından terör örgütü olarak tanımlanıyor.”