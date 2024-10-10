Katil İsrailin Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Türk bayrağı, Atatürk ve Başkan Erdoğanı hedef alan rezil bir paylaşımda bulundu. Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada İlgi çekmeye ve gündemi değiştirmeye dönük, başarısız bir psikolojik harekat girişimi olarak değerlendiriyoruz ifadelerine yer verildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Cumhurbaşkanımız, soykırım şebekesine karşı insanlık cephesinin en gür ve kararlı sesidir diyerek Katzı Nazi olarak tanımladı. Bilindiği üzere Katz, sistematik bir şekilde Türkiye ve Başkan Erdoğanı hedef alıyor. Erdoğan, Katzla ilgili Klavye soytarılarının hadsiz mesajları bizi korkutmaz, bizi asla vazgeçirmez demişti.