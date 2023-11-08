Siyonist terör devleti İsrail Gazzede çocuk, bebek, yaşlı, hasta ayırt etmeden sivillere ölüm yağdırmaya devam ediyor. Dünya kamuoyu yaşananlara seyirci kalmakla yetinirken soykırımın ikinci ayında kentin çeşitli bölgelerinde sivil vatandaşların evleri hedef alındı. Katil israil Savunma Bakanı Yoav Galantın Gazzeye girdiklerini duyurmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığından işgalcilere beklenmedik bir cevap geldi. Birkaç gün önce Türkiyeye ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, şok üstüne şok yaşamıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmede, Fidanın hamleleri karşısında yüzü asılan Blinken 2,5 saat süren heyetler arası görüşmenin ardından Türkiyeden ayrılmıştı. Orta Doğu ve İsrailin Gazze saldırıları konusunun ele aldığı toplantıdan birkaç gün sonra ABDden Filistin meselesinde geri vites geldi. İşte detaylar...