ABD ve Batının kesintisiz desteğini alan İsrail, Gazzede sistematik bir şekilde soykırım yapıyor. Siyonist rejim süreci algılarla perdeleyip medyayı dizayn etmek isterken bir yandan da gazetecilerin canına kıyıyor. Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Gazzede bugüne kadar 16 gazeteci can verdiğini duyurdu. Çok sayıda gazetecinin yaralandığını ve kaybolduğunu bildirdi. Öte yandan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile yaptığı görüşmede, İngiliz yayın kuruluşu BBCyi şikayet etmiş Haması terör örgütü olarak tanısınlar demişti.