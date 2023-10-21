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İsrail'in soykırım yapıp aralıksız bombardımana tuttuğu Gazze'de 16 gazeteci can verdi / 20.10.23

İsrail'in soykırım yapıp aralıksız bombardımana tuttuğu Gazze'de 16 gazeteci can verdi / 20.10.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

İsrail'in soykırım yapıp aralıksız bombardımana tuttuğu Gazze'de 16 gazeteci can verdi / 20.10.23

Takvim 02:40
02

Emekliye enflasyon zammı! Ocak artışı için yeni ipucu geldi | Maaşlar nasıl değişecek?

Takvim 02:06
03

Başkan Erdoğan'ın politikasına destek verip, İsrail'in katliamını eleştiren sanatçı Fazıl Say'ın yurtdışı konserleri iptal edildi / 20.10.23

Takvim 03:56
04

12 bin sivil ölümle burun buruna! El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vuran soykırımcı İsrail gözünü Kudüs Hastanesi'ne dikti: "Derhal boşaltın" / 20.10.23

Takvim 01:44
05

SON DAKİKA I ABD Başkanı Biden ulusa seslendi! Beyaz Saray kan kırmızı ışıklandırıldı: Vahşet ve savaş mesajı / 20.10.23

Takvim 01:01
06

Katliamın gölgesinde Mescid-i Aksa'da ikinci cuma! İşgalci İsrail müslümanlara saldırıyor / 20.10.23

Takvim 00:55
07

Türk Kızılay Başkanı: Refah kapısı açılmazsa kalanlar da ölecek / 20.10.23

Takvim 00:58
08

ABD Başkanı Joe Biden ulusa seslendi! Soykırımcı İsrail'e desteği yineledi: Daha önce görülmemiş destek paketi göndereceğiz / 20.10.23

Takvim 01:07
09

2024 asgari ücrette tahmini oranlar netleşmeye başladı! Bu verilere dikkat: Artış nasıl belirlenecek? Yeni ücret ne kadar bekleniyor?

Takvim 01:06
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