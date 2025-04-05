İsrail’in Suriye’deki saldırılarının hedefi Türkiye. İsrail Şam, Humus, Hama ve Dera’ya saldırırken siyonist bakanlar ise mesajın Türkiye’ye olduğunu söyledi. İsrail basınında ise gündem Türkiye. The Jerusalem Post ve Maariv, Türkiye’nin Suriye’deki etkisinin her geçen gün daha da arttığına dikkat çekerken Tel Aviv’in hedefinin Türkiye’nin kurduğu iddia edilen askeri üs olduğunu belirtti. İsrail’in son saldırıları ve siyonist bakanların Şara’ya yönelik tehditlerinin ardından akıllara ise küresel aklın İsrail-Türkiye savaşını körüklediği o haber geldi.