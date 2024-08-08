PKK, İsrailin taşeronu olduğunu bir kez daha kanıtladı. Arz-ı Mevud sözcülüğüne soyunup İsrail ağzıyla Türkiyeyi tehdit etmeye kalkışan teröristbaşı Duran Kalkan Sıra Kıbrısa KKTC ve size gelecek diyecek kadar ileri gitti. İsrail ise açık açık PKKnın Teröristan planını destekliyor. Netanyahuların baba - oğul Kürdistan kurulsun demelerinin altında bu gerçeklik yatıyor. Öte yandan Ankara - Şam hattındaki normalleşme görüşmeleri sürerken Suriye ve Rusya, Türkiyenin çizgisine geldi. Bölgede ABD ve İsraile hizmet edecek bir terör oluşumunun devletleşmesi istenmiyor.