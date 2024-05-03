Ticaret Bakanlığı, İsraille ticaretin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulduğunu resmen açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçilmiş, İsraille ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulmuştur. İsrail Hükümeti Gazzeye kesintisiz ve yeterli miktarda insani yardım akışına izin verinceye kadar Türkiye söz konusu yeni tedbirleri kesin ve kararlı bir şekilde uygulayacaktır ifadelerine yer verildi. Öte yadan karar sonrası soykırımcı İsrail tutuştu. İsrail Dışişleri Bakanı Katz küstah açıklamada bulundu.