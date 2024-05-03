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İsrail'le ticaret tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durduruldu! Tedbirlerde ikinci aşama Gazze için kararlı tutum | Tel Aviv tutuştu / 03.05.24

İsrail'le ticaret tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durduruldu! Tedbirlerde ikinci aşama Gazze için kararlı tutum | Tel Aviv tutuştu / 03.05.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

İsrail'le ticaret tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durduruldu! Tedbirlerde ikinci aşama Gazze için kararlı tutum | Tel Aviv tutuştu / 03.05.24

Takvim 03:13
02

Başkan Erdoğan'dan Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı'nda önemli açıklamalar: ABD Gazze eylemcilerini linç ediyor! / 03.05.24

Takvim 00:00
03

Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz için Alman ve Fransız ekipleri sıraya girdi! / 03.05.24

Takvim 01:05
04

Başkan Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel görüşmesinde dikkat çeken kare! Sol taraftaki koltuk neden boştu? / 03.05.24

Takvim 03:09
05

Başkan Erdoğan Özgür Özel ile görüşecek! Kulislerde bomba iddia: Ekrem İmamoğlu rahatsız oldu / 02.05.24

Takvim 04:04
06

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatın detaylarını anlattı! Ders sayı ve süreleri değişecek mi? Öğretmen atamaları ne zaman? / 02.05.24

Takvim 07:01
07

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı sonrası yazılı açıklama: Sivil anayasa vurgusu! / 02.05.24

Takvim 02:51
08

Galatasaray dünya yıldızına doymuyor! Liverpool ile görüşmeler başladı / 01.05.24

Takvim 01:56
09

Turizmde dünyada ilk üçe oynuyoruz! Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy açıkladı: Müşterilerine küfür eden otel kaçak durumda / 02.05.24

Takvim 06:23
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