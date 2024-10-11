Başkan Recep Tayyip Erdoğanın İsrail ve Arz-ı Mevud uyarısının ne kadar yerinde olduğu bir kez daha tescillendi. İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich Büyük İsrail tasvirinde bulunup Kudüsün geleceği Şama kadar uzanacaktır ve Kudüs tek başına Şam’a kadar uzanır ifadelerini kullandı. Soykırımcı İsrail ordusu da Arz-ı Mevudu kolluyor. Siyonist askerler kollarına Vadedilmiş topraklar haritalı peç takıyor. Öte yandan savaş kapısına dayanan Esadın yaklaşan tehlikeyi görüp Türkiyenin uzattığı eli tutması önem kazandı.