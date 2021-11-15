İsrailli çift Başkan Erdoğan'ın konutunu görüntülerken yakalanmıştı! İsrail basınından dikkat çeken iddia / 14.11.21

Çamlıca Kulesine çıkarak Başkan Recep Tayyip Erdoğanın konutunu fotoğrafladıkları için gözaltına alınan ve cuma günü çıkarıldıkları mahkemece “siyasal ve askeri casusluk” suçundan tutuklanan İsrailli Mordy ve Natali Oknin çiftinin, çektikleri fotoğraf karelerini anlık mesajlaşma programında ‘Aile’ diye adlandırdıkları bir gruba aktardıkları öğrenildi. Öte yandan Mordy ve Natali Oknin çiftinin tutuklanması, İsrailde de geniş yankı buldu. İsrail basını sorunun çözümü için İsrailli bakanlara talimat verildiğini iddia etti.