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İsrailli Dışişleri Bakanı Katz'dan Başkan Erdoğan'ı hedef alan hadsiz paylaşım! Dışişleri Bakanlığından sert tepki: İzin vermeyeceğiz / 12.07.24

İsrailli Dışişleri Bakanı Katz'dan Başkan Erdoğan'ı hedef alan hadsiz paylaşım! Dışişleri Bakanlığından sert tepki: İzin vermeyeceğiz / 12.07.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

İsrailli Dışişleri Bakanı Katz'dan Başkan Erdoğan'ı hedef alan hadsiz paylaşım! Dışişleri Bakanlığından sert tepki: İzin vermeyeceğiz / 12.07.24

Takvim 02:25
02

Beşiktaş'a bir dünya yıldızı daha! Immobile'nin yanına geliyor / 12.07.24

Takvim 03:10
03

Kurye Ata Emre Akman'ın katili Erdoğan Özdemir'in cezası belli oldu! Babası Orhan Özdemir ceza aldı mı? / 12.07.24

Takvim 04:51
04

15 Temmuz'da FETÖ'cülerin hedefindeydi! Turkuvaz Medya yayınlarıyla hain darbe girişiminde milli iradenin sesi oldu / 12.07.24

Takvim 06:56
05

Başıboş köpek düzenlemesi Meclis'te! TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı! Hangi hayvanlar uyutulacak? / 12.07.24

Takvim 07:04
06

Başkan Erdoğan'ın NATO'daki İsrail resti dünya basınında! ABD medyasından Türkiye itirafı / 12.07.24

Takvim 02:30
07

İsveç'ten skandal karar! Kur'an-ı Kerim yakma provokatörü Salwan Momika'ya 1 yıllık oturma izni verildi / 12.07.24

Takvim 02:50
08

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye sürpriz çalım! Bunu kimse beklemiyordu / 12.07.24

Takvim 05:53
09

Fenerbahçe'den Beşiktaş'ı kızdıran transfer: Cenk Tosun imzayı attı! İşte sözleşme şartları / 12.07.24

Takvim 02:56
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