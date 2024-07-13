Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesinde İsraile sert sözlerle yüklendi. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, İttifakımızın temel değerlerini ayaklar altına alan İsrail yönetiminin NATOyla ortaklık ilişkisini sürdürmesi mümkün değildir. ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine rahatsız olan terör devleti İsrailin Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe paylaşımla Başkan Erdoğanı hadsiz sözlerle hedef aldı. Siyonist Bakan Katzın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili paylaşımına Dışişleri Bakanlığından cevap gecikmedi. Bakanlık, Bu tarz beyanların, bölgemizin gerçek gündemini değiştirmesine izin vermeyeceğiz. ifadeleri ile sert tepki gösterdi.