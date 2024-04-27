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İsrailli Dışişleri Bakanı Katz'dan hadsiz Başkan Erdoğan paylaşımı! Türkiye'den sert tepki: Ciddiyetsiz ve seviyesiz! / 26.04.24

İsrailli Dışişleri Bakanı Katz'dan hadsiz Başkan Erdoğan paylaşımı! Türkiye'den sert tepki: Ciddiyetsiz ve seviyesiz! / 26.04.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

İsrailli Dışişleri Bakanı Katz'dan hadsiz Başkan Erdoğan paylaşımı! Türkiye'den sert tepki: Ciddiyetsiz ve seviyesiz! / 26.04.24

Takvim 05:40
02

Afrikası bitti şimdi de Suriye! Türkiye çöl tozundan kurtulamadı! Bu kez kuvvetli geliyor | 26 Nisan 2024 hava durumu / 26.04.24

Takvim 06:51
03

Önce ABD sonra Almanya ve Fransa! Gazze’ye destek veren protestoculara sert müdahale: Tekmeleyip yerlerde sürüklediler / 26.04.24

Takvim 05:53
04

İsrailli Siyonist Bakan Ben Gvir trafik kazası geçirdi / 26.04.24

Takvim 03:12
05

Ergin Ataman'a siyonist tehdit! Başkan Erdoğan'dan destek telefonu | Türkiye'den tepki üstüne tepki | Ergin Ataman'dan A Haber'e özel açıklama / 26.04.24

Takvim 04:27
06

Zirvenin tek Hakim'i! Galatasaray Adana Demirspor'u da mağlup etti / 26.04.24

Takvim 03:46
07

Ticaret Bakanlığı uyardı: Kiralık IBAN'a 1 yıl hapis cezası

Takvim 05:11
08

Arda Güler attı Real Madrid kazandı! Real Sociedad 0 - 1 Real Madrid (MAÇ SONU) / 26.04.24

Takvim 03:20
09

Başkan Erdoğan'dan Kudüs Konferansı'nda tarihi açıklamalar! Soykırımcı İsrail'in hamisi ABD'ye '1915' tokadı | "Ya Kahhar" deyip dua etti / 26.04.24

Takvim 06:59
10

MEB erişime açtı! Yeni müfredatta neler değişti? İşte 10 kritik soru ve yanıtı / 27.04.24

Takvim 06:32
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