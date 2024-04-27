7 Ekimden bu yana İsrailin Gazzede sistematik olarak düzenlediği soykırıma en büyük tepkiyi Başkan Erdoğan verdi. Erdoğanın sert söylemleri ve hükümetin İsrail hakkında aldığı kararlar Tel Avivi rahatsız etti. İsrail hükümetindeki birçok bakan Erdoğanı ve Türkiyeyi skandal paylaşımlarla hedef aldı. Bunlardan biri de bugün Siyonist Dışişleri Bakanı Katzdan geldi. Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğanı hedef aldı. Hadsiz paylaşıma Dışişleri Bakanlığından tepki gecikmedi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Türkiye, İsrailin Filistin halkına uyguladığı zulmü korkusuzca ve yüksek sesle dile getirmeye devam edecektir ifadelerine yer verildi.