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İsrailli gazeteci Edy Cohen'den alçak paylaşım! Karanlığa gömülen Gazze'yi İsrail'in bombalarının aydınlatmasıyla dalga geçti! / 27.10.23

İsrailli gazeteci Edy Cohen'den alçak paylaşım! Karanlığa gömülen Gazze'yi İsrail'in bombalarının aydınlatmasıyla dalga geçti! / 27.10.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

İsrailli gazeteci Edy Cohen'den alçak paylaşım! Karanlığa gömülen Gazze'yi İsrail'in bombalarının aydınlatmasıyla dalga geçti! / 27.10.23

Takvim 02:02
02

BM'den 21 günün sonunda Gazze'de ateşkes çağrısı! İşte katliama destek veren ülkeler / 27.10.23

Takvim 03:54
03

Elon Musk Gazze için harekete geçti: Starlink aktifleştiriliyor / 28.10.23

Takvim 02:55
04

Mahmud Abbas'tan Arap liderlere olağanüstü toplantı çağrısı: "Halkımız soykırıma maruz kalıyor" / 28.10.23

Takvim 04:34
05

İsrail yeni bir hastane katliamına hazırlanıyor! 50 bin kişi hedefte: Hamas’ı yok etmenin tek yolu / 28.10.23

Takvim 06:00
06

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli yetkililerin Türkiye ve Başkan Erdoğan'a yönelik iftiralarına sert tepki: Misliyle iade ediyoruz / 28.10.23

Takvim 01:45
07

Hamas Aksa Tufanı Operasyonu'nda Mossad gibi ABD'yi de uyutmuş! İsrail çölündeki SITE 512 füze radar tesisi Hamas'ın operasyonunu ıskaladı / 29.10.23

Takvim 02:48
08

Tek hedefimiz galibiyet: Abdullah Avcı Karagümrük karşısında oyuncularından 3 puan istiyor / 29.10.23

Takvim 01:30
09

Türkiye kıyamda dünyanın gözü İstanbul’da! Başkan Erdoğan Tel Aviv’e rest çekti: Büyük Filistin mitingi dört bir yanda takip ediliyor / 29.10.23

Takvim 02:48
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