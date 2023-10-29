Son dakika haberleri.... Soykırımcı İsrail, katliamının 21. gününde Gazzede önce iletişim ve elektriği kesti sonra bugüne kadar görülmemiş derecede ağır bombardımana tuttu. Karanlığa gömülen Gazze, kana susamış İsrail ordusunun bombalarıyla aydınlandı. İnsanlık dramına dünyadan tepki yağarken daha önce Türkiyeyi hedef almasıyla bilinen İsrailli gazeteci Edy Cohen yaşanan vahşetle dalga geçti. Cohen, sosyal medyada yaptığı skandal paylaşımda “Resmi olarak: Gazze artık Taş Devrinde. Su yok. Elektrik yok. İnternet yok. İlaç yok. Yemek yokGazzede elektriğe ihtiyaç yok. Sen her zaman aydınsın Gazze” ifadelerini kullandı.