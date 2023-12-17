IDF Sözcüsü Hagari dün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’nde esir tutulan 3 İsraillinin askerler tarafından tehdit olarak algılandığını, ardından da askerlerin esirlere ateş açtığını duyurmuş, öldürülen esirlerin isimlerini Yotam Haim, Samer Talalka olarak açıklarken, 3. esirin ismini ailesinin talebi üzerine belirtmemişti. Yaşanan skandal olay sonrası İsrailli yetkilinin itirafı şoke etti. İsrailli bir ordu yetkilisi, Gazze Şeridi’nde İsrail askerleri tarafından “yanlışlıkla” öldürülen 3 esirin ateşkes anlamında beyaz bayrak taşıdıklarını açıkladı.Öte yandan Öte yandan İsrailli Haaretz gazetesi, devam eden IDF soruşturmasında detaylarını paylaştı. Öldürülen 3 esirin, İsrailli askerler tarafından vuruldukları sırada beyaz bayrak sallayıp, İbranice bağırarak yardım istediği ortaya çıktı.