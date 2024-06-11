Son dakika haberleri... İşsizlik oranı düşmeye devam ediyor. TÜİKin açıkladığı verilere göre işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan gerileyerek yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. Oran geçen yılın aynı ayına göre ise 1,5 puan azaldı. Verilere ilişkin açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan işsizliğin 11 yılın en düşük seviyesinde olduğuna dikkat çekerek, İstihdamı destekleyen politikalarımızın sonuçlarını her geçen gün daha iyi şekilde görmeye devam ediyoruz. ifadelerini kullandı.