İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, İstanbul 1 nolu Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin de aralarında olduğu 11 şüpheliye yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Savcılık, Baro Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 77. Maddesinin 5. fıkrası uyarınca görevden alınmasını talep etti. Baro, geçtiğimiz aylarda etkisiz hale getirilen teröristlerin avukatlığına soyunarak Türkiyeyi savaş suçu işlemekle itham eden bir bildiri yayımlamıştı.