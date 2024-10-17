İstanbul Beşiktaştaki Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir öğretmen tartıştığı okul müdürüne silah çekti. Silah patlamayınca dışarıya çıkan öğretmen, silahını doldur boşalt yapınca silah ateş aldı. Panik yaşanan olayda öğrenciler tahliye edilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Gözaltına alınan öğretmenin üzerinden çıkanlar şoke etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili İstanbul Emniyetinden bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada öğretmenin okulda kadrolu olduğu ve uğradığı mobbing sonrasında bu eylemi gerçekleştirdiği ifade edildi.