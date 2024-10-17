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İstanbul Beşiktaş'taki Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde korku dolu anlar! Öğretmen müdüre silah çekti / 16.10.24

İstanbul Beşiktaş'taki Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde korku dolu anlar! Öğretmen müdüre silah çekti / 16.10.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

İstanbul Beşiktaş'taki Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde korku dolu anlar! Öğretmen müdüre silah çekti / 16.10.24

Takvim 02:27
02

Galatasaray'ı yıkan haber! Torreira'nın yeni takımını duyurdular / 16.10.24

Takvim 01:25
03

Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem! Hasar gören binadan 4 kişi sağ çıktı | Suriye bile sallandı / 16.10.24

Takvim 00:46
04

MİT Suriye’de aradı, taradı, vurdu! PKK/YPG Tel Rıfat sözde sorumluları Hüseyin Öztürk ve Vildan Fate EX / 16.10.24

Takvim 02:51
05

Sevan Nişanyan soydaşı Daron Acemoğlu'nu yerden yere vurdu: "Her şeyi yanlış, manyak bu..." / 16.10.24

Takvim 02:39
06

Başkan Erdoğan - Barzani görüşmesinin arka planı! Talabanilerin bölgeyi PKK'ya peşkeş çekme hayali... "İsrail topyekün savaş çıkarabilir" / 16.10.24

Takvim 03:54
07

İşgalci İsrail’in çağrı cihazı operasyonunun detayları ortaya çıktı! Hizbullah'ı böyle tuzağa düşürmüşler... / 16.10.24

Takvim 06:22
08

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan A Haber'de önemli açıklamalar / 16.10.24

Takvim 04:42
09

Terörü finanse eden Fransız çimento şirketi Lafarge yargılanacak: Soruşturma 8 yıldır devam ediyor / 16.10.24

Takvim 03:31
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