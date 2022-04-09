İstanbul Beyoğlu’nda donmak üzereyken bulunan Azra bebek koruma altına alındı! Kan donduran iddia / 09.04.22

Pendikte boş arazide bulunan ve acil tıp teknikeri Büşra Durmazın sütannelik yaparak Nisa Mihriban ismini verdiği bebeğin şokunu atlatmadan yürek yakan bir bebek hikayesi daha ortaya çıktı. Nisa bebek gibi sokağa bırakılan Azra bebek ve annesi koruma altına alındı. İstanbul Beyoğlu’nda anneanne ve dedesi ile birlikte yaşayan 26 yaşındaki S.A. evlilik dışı ilişki yaşadığı bir kişiden hamile kaldı. İddiaya göre anneanne ve dede doğumdan sonra bebeği zorla alıp sokağa bıraktı. Bebeği gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan bebeğin durumu iyi, onu sokağa atan anneanne ve dede tutuklanarak cezaevine gönderildi.