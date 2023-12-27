Yerel seçimlere adım adım yaklaştığımız günlerde CHP skandallarını örtmek için yerli ve milli medyaya operasyona başladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat kendisi hakkındaki 254 habere Hakim Fatih Kale’nin yönettiği Bodrum 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde erişim engeli getirtti. Bilindiği üzere CHPli Karabat milyarca TL’lik ihalelerin İBB yönetimi tarafından teslim edildiği ve ismi taciz, tecavüz, şantaj, vurgunlarla anılan kişi. Hakim Fatih Kalenin 254 haberi kaldırma kararını hangi gerekçeye dayandırdığı ve Karabatın nasıl sildirdiği büyük bir soru işaret oldu.