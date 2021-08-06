İstanbul Boğazı'nda alarm! Petrol boru hattından bile daha yüksek... Dikkat çeken rapor / 06.08.21

Takvim

İstanbul Boğazı'nda yıllar içinde artan hareketlilik ve Boğaz'da yaşanabilecek büyük bir felaket tehdidi Deniz Ticaret Odası tarafından hazırlanan raporla bir kez daha gözler önüne serildi. Montrö Sözleşmesi'nin kabul edildiği tarih olan 1936'dan bu yana Boğazlardan geçen gemi sayısının 6 kat arttığına dikkat çekilen raporda; gemilerin petrol, amonyak, sıvılaştırılmış gaz, radyoaktif madde gibi tehlikeli yükler taşıdığı belirtilerek İstanbullunun nasıl bir tehlike ile karşı karşıya olduğuna da dikkat çekildi.