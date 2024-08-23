İstanbul Boğazı Vaniköy sırtlarında yükselen bir villa vatandaşların dikkatini çekti. Çivi bile çakılması yasak olan Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer alan villanın sahibi gibi inşaat izninin nasıl verildiği de merak konusu oldu. Üsküdar Vaniköydeki bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olduğu öğrenildi. İBB söz konusu alan için basit onarım izin belgesi verdiklerini kabul etti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç dünyanın göz bebeği İstanbul’umuzun doğasını bozacak hiçbir olumsuzluğa asla müsaade edilmeyeceğini belirterek soruşturma başlatıldığını duyurdu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da izinsiz inşaatın durdurulduğunu açıkladı. Öte yandan kaçak villanın bulunduğu alanın daha önce organize suç örgütü elebaşı Adnan Oktara ait olduğu, yakın zamanda Rus iş adamı Boris Borisenko tarafından satın alındığı öğrenildi. İşte detaylar...