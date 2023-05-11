Yurdun dört bir yanında açılan millet bahçeleri Türkiye’nin nefes almasını sağlıyor. Türkiye’deki en büyük şehir parkı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin ilk etabı da bugün ziyaretçilere açıldı. Millet bahçesinin ilk etabında oyun alanları, kütüphaneler, sıfır atık atölyeleri, müzik dinleti alanları kuruldu. 13 bin metre yürüyüş yolu olacak bahçede, İstanbulun fethini temsilen 145 bin 300 ağaç da yer alıyor. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesine 9 ayrı noktadan girilebilecek. Bu girişlerde seralar ve bostanlar olacak. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.