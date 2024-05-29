Türkiye dünden bu yana İstanbul Pendikte 4 ayrı çöp konteynerine 16 parçaya bölünmüş cesedi konuşuyor. Konteynerlerde yapılan incelemeler sonucunda, kimliği belirlenen cesedin kafası ve diğer vücut parçaları toplandı. Adli Tıp Kurumunda yapılan ön otopsi ve inceleme çalışmalarında her iki bacağının da kesildiği, ayrıca diz ve ayak bileğinde de kesiler olduğu tespit edildi. Parçaları bulunan maktulün çöp konteynerine yakın oturduğu anlaşılırken olayla ilgili bir şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin 4 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilirken cinayette kullanıldığı düşünülen beyaz kova hakkında ifadeleri ortaya çıktı.