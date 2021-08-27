İstanbul Şişli'de Rus manken Elana S. çantasını kapkaççılara kaptırdı! Peşinden koştuğu anlar kamerada / 27.08.21

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İstanbul Şişli'de Rus manken Elana S.'nin çantasını çalıp kayıplara karışan kapkaççı Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Giydiği tişört sayesinde yakayı ele veren ve 11 adet suç kaydı olan şüpheli Yasin B. (20) sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin çantayı çalıp kaçtığı anlar ve genç mankenin peşinden çaresizce koşturduğu anlar kameraya yansıdı.