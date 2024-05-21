Son dakika haber! İstanbul Valiliği, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi mücadelesinin ardından yaşanan saha olaylarıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Müsabaka sonrasında Basın ve Spor Savcısı talimatı doğrultusunda Stadyum Müdürü A.Ç.’ye yönelik darp girişiminde bulunan 5 şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır. denildi. İddiaya göre ifadesine başvurulacaklar arasında futbolcular da var. Öte yandan Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, Trendyol Süper Ligin 37. haftasında yapılan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki hakkında suç duyurusunda bulundu