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İstanbul ve İzmir'de LGBT terörü! Başkan Erdoğan'ı hedef alıp sokakları karıştırdılar! HDPKK'lı isimler yine başrolde / 26.06.23

İstanbul ve İzmir'de LGBT terörü! Başkan Erdoğan'ı hedef alıp sokakları karıştırdılar! HDPKK'lı isimler yine başrolde / 26.06.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

İstanbul ve İzmir'de LGBT terörü! Başkan Erdoğan'ı hedef alıp sokakları karıştırdılar! HDPKK'lı isimler yine başrolde / 26.06.23

Takvim 02:54
02

Hazine ve Maliye Bakanlığından Cumhuriyet'in 'Kalanları Satacaklar' haberine yalanlama! / 26.06.23

Takvim 01:19
03

Fondaş TELE1'de yeni skandal! CHP yandaşı Merdan Yanardağ PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı siyasi tutuklu ilan edip serbest kalması için çağrıda bulundu / 25.06.23

Takvim 01:44
04

Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri ile görüştü! / 26.06.23

Takvim 01:58
05

Fatih Portakal'dan hem itiraf hem isyan: Muhalefet partilerinde demokrasi yok, Akşener ve Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğim / 26.06.23

Takvim 03:21
06

Futbol dünyasında 80 milyon dolarlık vurgun! En çok para kaptıran isim belli oldu! Arda Turan tam tamına... / 26.06.23

Takvim 01:29
07

Çalışanların vergi avantajı büyüdü! Yeni asgari ücret nasıl etki edecek? İstisna tutarı ne kadar olacak?

Takvim 02:39
08

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten AKPM'ye tepki: Darbecilerle mücadeleyi hedef gösteren raporun onaylanmasını kınıyoruz / 25.06.23

Takvim 04:35
09

Wagner ayaklanmasının ardından ilk açıklama! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Önceliğimiz Ukrayna / 25.06.23

Takvim 03:02
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