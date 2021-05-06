İstanbul Zeytinburnu'nda 5 katlı bina çöktü! Faciadan dönüldü İşte binanın çöktüğü anlar / 06.05.21

Son dakika haberleri...İstanbul Zeytinburnu Sümer Mahallesinde yıkılma riski nedeniyle daha önce boşaltılan 5 katlı bina çöktü. Enkaz altında park halindeki araçlar kalırken can kaybı veya yaralanma olmadı. Zeytinburnundaki binanın çökme anı kameraya yansırken olay yerinden de ilk fotoğraflar geldi. Binanın çevresine kurulan pazarın ise tam kapanma nedeniyle kurulmaması olası bir faciayı önledi. İstanbul Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Zeytinburnunda çöken boş bina etrafındaki 4 binanın boşaltılarak tespit analizlerine başlandığını bildirdi.