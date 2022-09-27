Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının 2 Ekimden itibaren yolcu taşımaya başlayacağını açıkladı. Karaismailoğlu paylaşımında, #U Çalışıyor, İstanbul #Ulaşıyor ifadelerini kullandı. Metro hattının günlük 1,2 milyon yolcuya hizmet vermesi beklenirken, akıllara yine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun Uçak inmeyen yere havalimanı mı yapılır? Bu ne demek arkadaşlar Tuz Gölüne alabalık tesisi yapmaya benzer şeklindeki açıklaması geldi.