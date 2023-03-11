Kahramanmaraşta meydana gelen çifte depremin neden olduğu yıkımın yaraları sarılırken bir yandan da; olası 7.0 ve üzerindeki bir depremin beklendiği İstanbulda gerekli önlemlerin alınması için çalışmalar hızlandırıldı. Riskli 1.5 milyon konutun rezerv alanlara taşınması için planlar hazırlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’a ilave nüfus getirmeden. 1.5 milyonun 500 bini Anadolu Yakası’nda, 500 bini Avrupa Yakası’nda belirlediğimiz rezerv alana, 500 bini ise olduğu yere yapılacak. dedi. Kurum, İstanbulda ilk taşınmanın gerçekleştirileceğini alanı da açıkladı.