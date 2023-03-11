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İstanbul'da 1 milyon konut taşınıyor! İlk adres belli oldu / 11.03.23

İstanbul'da 1 milyon konut taşınıyor! İlk adres belli oldu / 11.03.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

İstanbul'da 1 milyon konut taşınıyor! İlk adres belli oldu / 11.03.23

Takvim 02:45
02

Saadet Partililerin "Mücahid" ilan ettiği 6'lı koalisyonun adayı CHP'li Kılıçdaroğlu'na deprem bölgesinde sert tepki: "Erbakan'ın kemikleri sızlıyor" / 10.03.23

Takvim 02:07
03

6'lı koalisyon ateşle oynuyor: HDPKK'nın 'Tutum Belgesi'nden skandal talepler / 11.03.23

Takvim 01:54
04

Battık bittik tayfasına şok! Fitch: Türkiye depremin ardından 3. çeyrekte hızlanarak büyüyecek

Takvim 02:09
05

Seçim sandığı kuruluyor! Afetzedeler yeni adres beyanını nasıl yapacak? Nüfus Müdürlüğü'nde açıklama / 11.03.23

Takvim 01:02
06

Türkiye tarihine geçen kara leke: Güneş Motel! Koalisyonlar tarihi kirli pazarlıklarla dolu / 11.03.23

Takvim 03:33
07

Tüm oklar Selvi Kılıçdaroğlu'nu gösteriyor! Yılmaz Özdil... / 11.03.23

Takvim 00:39
08

FETÖ inkarıyla rezil olan Ahmet Davutoğlu'ndan CHP yandaşı Halk TV'de "Başkan Erdoğan deprem bölgesine geç gitti" yalanı / 10.03.23

Takvim 02:41
09

AK Parti'den Yeniden Refah'a ziyaret | Binali Yıldırım'dan ziyaret sonrası flaş açıklamalar / 11.03.23

Takvim 03:08
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