Cumhuriyet Halk Partisinde kongreler değişim kavgasının gölgesi altında sürmeye devam ediyor. Son olarak ise değişimci grubun içinde yer alan Özgür Çelik’in kalesi Bahçelievler’de ihanet baş gösterdi. Bir il başkan yardımcısının da içinde olduğu 10 delege Kılıçdaroğlu’nun adayı olan Cemal Canpolat’ı destekleyeceklerini deklerasyon ile açıkladı. Yapılan açıklamada, Değişim adına tavır ortaya koyan ancak anlayış olarak bunu henüz ilçesinde bile uygulamayanların da kendi zihinlerini değiştirmeye başlamaya davet ediyoruz. Biz Bahçelievlerde yerel seçimi kazanacağımıza inanıyoruz. Bu inanç ile partimize hizmet ediyoruz ve edeceğiz. İl Başkanlığına aday olduğunu ilan eden İlçe Başkanımız Özgür Çelikin de bu hedefe uygun davranarak Bahçelievler örgütünün önünü açması ve adaylık sürecini ilçe başkanı sıfatıyla yönetmesinin doğru olmadığını düşünüyoruz ifadelerine yer verildi.