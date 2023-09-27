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İstanbul’da değişimcilerin il başkanı adayı Özgür Çelik’in kalesi Bahçelievler’de ihanet baş gösterdi! Kılıçdaroğlu'nun adayını destekleyecekler / 27.09.23

İstanbul’da değişimcilerin il başkanı adayı Özgür Çelik’in kalesi Bahçelievler’de ihanet baş gösterdi! Kılıçdaroğlu'nun adayını destekleyecekler / 27.09.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

İstanbul’da değişimcilerin il başkanı adayı Özgür Çelik’in kalesi Bahçelievler’de ihanet baş gösterdi! Kılıçdaroğlu'nun adayını destekleyecekler / 27.09.23

Takvim 02:53
02

İş bilmez İBB yine vatandaşı çileden çıkardı! Gündüz yapılan metrobüs yolu bakım çalışması trafiği daha da artırdı / 27.09.23

Takvim 01:27
03

Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası peş peşe müjdeler! Gençlere cep telefonu ve bilgisayar desteği, ücretsiz internet...

Takvim 01:49
04

Arda Güler'e büyük şok! Ancelotti 'Oynayacak' demişti! Arda Güler yine sakatlandı! "Yok böyle şansızlık".... / 27.09.23

Takvim 01:51
05

Afrika'dan kovulan sömürgeci Fransa panikte! Le Point: Erdoğan'ın zafer yürüyüşünü kim durduracak / 27.09.23

Takvim 01:57
06

Ortalık karıştı! Serenay'ın annesi, Cansu'nun babasıyla yakalandı! / 27.09.23

Takvim 00:48
07

CHP'nin kurultay tarihi belli oldu / 27.09.23

Takvim 01:42
08

Başkan Erdoğan'dan flaş Bob Menendez açıklaması: ABD ile F-16 sürecini hızlandırma fırsatı / 27.09.23

Takvim 02:29
09

Yeni emeklilik sistemi geliyor! Başkan Erdoğan'ın açıkladığı OVP'de ikinci basamak emeklilik ile çalışanlar çifte maaş alacak

Takvim 00:57
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