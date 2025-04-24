İstanbul art arda şiddetli depremlerle sarsıldı. Silivri merkezli Marmara açıklarındaki 3.9luk deprem sonrası yine aynı noktada 6.2 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Ardından Hasdaldaki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde kurulan kriz merkezinde, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakın katılımıyla yaptıkları değerlendirme toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.