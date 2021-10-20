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7/24 Dinle Takvim İstanbul'da esrarengiz cinayet! Otelci karı-kocadan Nuri Yıldız eşi Esra Yıldız'dan daha önce öldürülmüş / 20.10.21
Takvim

İstanbul'da esrarengiz cinayet! Otelci karı-kocadan Nuri Yıldız eşi Esra Yıldız'dan daha önce öldürülmüş / 20.10.21

Takvim

Son dakika haberleri... İstanbul Avcılar'da otel sahibi karı-kocanın esrarengiz cinayetiyle ilgili yaşanan son dakika gelişmesinde flaş detaylar ortaya çıkıyor. Polis, evden çıkan iki kişinin peşinde iz sürerken yapılan incelemelerde karısı Esra Yıldız'ın cesedinin bulunmasından 3 gün sonra başına sıkılmış halde bulunan eşi Nuri Yıldız'ın karısından önce öldürüldüğü ortaya çıktı.
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