İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! Rüşvetle aldıkları programla yaşlıları tespit edip gayrimenkullerini değerinin çok altında aldılar / 15.10.21

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İstanbul'da film gibi bir dolandırıcılık yapan çeteye operasyon yapıldı. Bakırköy'de bir gayrimenkul şirketinin, rüşvet karşılığında bir kurumdan satın aldığı program üzerinden yaşlı ve kimsesiz vatandaşları tespit ettiği, ardından vatandaşların sahibi olduğu gayrimenkulleri değerinin çok altında satın aldıktan sonra kendilerine karşı çıkanları silahla tehdit ettikleri ortaya çıktı. Gayrimenkul çetesinin polis takibinden korunmak için sahte hatlar kullandığı iddia edilirken, gizli tanık 'Mor', şirket görünümlü çeteyi ifşa etti. Yapılan baskın sonrası ofisteki tüm dijital materyallere el konuldu.