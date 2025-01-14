İstanbulda, Aziz İhsan Aktaş liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütünün belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında CHPli eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer bulunurken Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerin listesi ortaya çıkarken örgüt lideri Aziz İhsan Aktaşın da aralarında olduğu 40 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.