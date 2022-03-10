İstanbul'da kar alarmı! Bakanlık ve Valilikten peş peşe açıklamalar: "40 cm yağabilir, TIR geçişlerine kısıtlama..." / 09.03.22

İstanbul Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girmeye hazırlanıyor. Etkili olacak kuvvetli kar yağışı tedbirleri de beraberinde getirdi. Konuya ilişkin İstanbul Valiliği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından peş peşe açıklamalar geldi. Bakan Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Emin Birpınar İstanbula 40 cm KAR yağabilir dedi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden TIR ve kamyonların ilimize girişine 10 Mart Perşembe günü 04.00ten itibaren izin verilmeyecektir ifadelerini kullandı.