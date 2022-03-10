İstanbul'da kar fırtınası! ❄İstanbul Valiliği'nin uyarılarına rağmen yollar tuzlanmadı: Ali Yerlikaya dikkat çekmişti servisler ve İETT yollarda kaldı / 10.03.22

Son dakika haberleri... İstanbulda kar fırtınası bu sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, önceki gün kentteki ilgili birimlerle kar önlemleri için toplantı yapmasına rağmen bu sabah manzara değişmedi. İstanbul Valiliği, Meteoroloji ve AFADın İstanabul için peşe peşe kar uyarısı yapmasına rağmen sabah saatlerinde tuzlanmayan yollar, kış lastiği takmayan araçlar yüzünden kaza haberleri de peşe peşe geldi. İşte İstanbulda kar yağışı sonrası kaza manzaları...