Son dakika haberleri... İstanbul Küçükçekmecedeki metrobüs kazasında gözaltı sayısı 10a yükseldi Öte yandan gözaltına alınan kişiler arasında yer alan metrobüs şoförü Düzgün Murat Çetin ve denetim amiri Şafak Yıldız Sefaköy Polis Merkezinde tamamlanan işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Kazayı yapan şoförün ifadesine de ulaşıldı. Öte yandan Küçükçekmecedeki metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden, metrobüs sürücüsü D.M.Ç. ve denetim amiri Ş.Ynin de aralarında bulunduğu 5i tutuklandı.