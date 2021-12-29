İstanbul'da nefes kesen "Tırpan" operasyonu! "Sarallar" organize suç örgütü elebaşı yakalandı / 29.12.21

Son dakika haberi... Tırpan operasyonu kapsamında Büyükçekmecede düzenlenen operasyonda Sarallar olarak bilinen organize suç örgütünün elebaşlarından Barış S, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri süren Barış Snin, husumetli olduğu organize suç örgütü elebaşı Sedat Şahini öldürmesi için bu kişinin yanında bulunan Abbas A. ile 2016 yılında para karşılığı anlaştığı öğrenildi. Eylemi yakından gerçekleştiremeyen Abbas Anın, 19 Mayıs 2016da keskin nişancı tüfeği ile Beykozdaki villaya düzenlediği saldırıda Sedat Şahin kurtulurken kayınvalidesi omzundan yaralanmıştı. Şüpheli Abbas A. ise 9 Ağustos 2016da Eyüpsultanda düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.