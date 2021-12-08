İstanbul'da organ nakli şebekesine operasyon! Kişi başı 45 bin dolar almışlar / 08.12.21

Son dakika haberi... İstanbulda yapılan nefes kesen operasyonda yasadışı organ ticareti yapan Filistin ve Ürdün uyruklu çetenin tepesine binildi. Operasyonda şebeke üyesi 4 kişi yakalanırken, organlarını satmak ve nakil için gelen 6 kişi de yerleştirildikleri otelde gözaltına alındı. Şebekenin organ nakli için gelenlerden kişi başı 45 bin dolar aldığı tespit edildi. Bu paranın 15 bin dolarının ise organını satan kişiye verildiği belirlendi. Ameliyatların ise Beylikdüzündeki bir hastanede yapıldığı kaydedildi. Şüphelilerin şebeke tarafından tutuldukları oteldeki anları kameraya yansıdı. İşte operasyondan çarpıcı detaylar...