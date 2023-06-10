İstanbul’da Şampiyonlar Ligi Finali için otellerin çoğu doldu. Olimpiyat Stadı çevresindeki otellerde tek bir oda bile boş kalmadı. Sektör temsilcileri 75 ila 80 milyon euro bandında beklenen ekonomik kazancın 100 milyon euroyu geçtiğini ifade etti. Final için 50 bine yakın futbolseverin ortalama iki gece konaklamalı olarak İstanbula geldiği belirtiliyor. Turistler, ortalama 2000 euro harcama yapacak. UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, İtalyanın Inter ve İngilterenin Manchester City takımları arasında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadında oynanacak. Yüzlerce ülkede canlı yayınlanacak maçı dünyada 1.5 milyara yakın kişi izleyecek.