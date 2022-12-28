Son dakika haberi! İstanbulda CHPli yönetimin elinde çileye dönen toplu ulaşıma ücretlerine yüzde 29,10 oranında zam yapıldı. Servis ücretlerine ise yüzde 19,95 zam kararı çıktı. Toplu ulaşımda elektronik tam bilet 7,67 TL den 9.90 TLye yükseldi. Öğrenci bileti ise 3.74 TLden 4.83 TLye çıktı. Taksiler ise 28 lira olan indi-bindi ücretini 40 liraya yükseltti. CHPnin 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde vaatleri için hazırladığı reklam filminde ilkokul öğrencilerine servisin ücretsiz olacağı açıklanmıştı.